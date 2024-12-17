Спорт

Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг: футболіста можуть дискваліфікувати

17 Грудня 2024 12:02
читать на русском →
футбол
Український футболіст Михайло Мудрик / Фото: AP

Як повідомляє Tribuna.com, український півзахисник лондонського «Челсі» Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. У пробі «А», яку взяли наприкінці жовтня, була виявлена заборонена речовина.

Очікується, що найближчим часом відкриють пробу «B», яка підтвердить або спростує попередній результат.

Представники видання вже звернулися за коментарем до самого Михайла та його менеджера. Сторона футболіста поки що не надала офіційних заяв, але обіцяє зробити це найближчим часом.

23-річному українцю загрожує дискваліфікація, якщо позитивний результат буде підтверджено.

Востаннє Мудрик потрапив до заявки «Челсі» 1 грудня, коли команда грала проти «Астон Вілли». З того часу він пропустив чотири матчі.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Грудня 2024 11:41

ДБР розпочало розслідування щодо знущання та здирництва у 211 бригаді
17 Грудня 2024 10:33

Шмигаль: Україна готова до транзиту газу, але не російського
17 Грудня 2024 07:45

У Москві підірвали генерала, начальника військ радіаційного та хімічного захисту
17 Грудня 2024 07:16

Стрілянина у школі США: загинули вчитель та учень, шестеро поранені, нападниця вчинила самогубство
16 Грудня 2024 20:32

Пентагон підтвердив перші втрати солдатів КНДР у Курській області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки