Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг: футболіста можуть дискваліфікувати

Як повідомляє Tribuna.com, український півзахисник лондонського «Челсі» Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. У пробі «А», яку взяли наприкінці жовтня, була виявлена заборонена речовина.

Очікується, що найближчим часом відкриють пробу «B», яка підтвердить або спростує попередній результат.

Представники видання вже звернулися за коментарем до самого Михайла та його менеджера. Сторона футболіста поки що не надала офіційних заяв, але обіцяє зробити це найближчим часом.

23-річному українцю загрожує дискваліфікація, якщо позитивний результат буде підтверджено.

Востаннє Мудрик потрапив до заявки «Челсі» 1 грудня, коли команда грала проти «Астон Вілли». З того часу він пропустив чотири матчі.