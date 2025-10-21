Сікорський: “Ми не можемо гарантувати, що у разі прольоту над Польщею літак Путіна не буде затримано”

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори мають відбутися в Угорщині. Через це виникло питання, чи міг би Путін вирушити туди літаком, що пролетить через повітряний простір Польщі. Сікорський різко відреагував на це запитання.

Про це пише польське видання Super Express.

Про заплановану у Будапешті зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним Сікорського запитали в ефірі Radio Rodzina.

Відповідаючи на запитання, чи міг би Путін вирушити до Угорщини літаком, що пролетить через повітряний простір Польщі, до якого російські літаки не допускаються та чи може в такому разі статися затримання літака, міністр МЗС відповів: «Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не зобов’яже уряд затримати такий літак, щоб доставити підозрюваного до трибуналу в Гаазі».

Як відомо, Путін із 2023 року перебуває під ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, як підозрюваний у скоєнні воєнних злочинів.

З лютого 2025 року над усією територією Європейського Союзу діє заборона на польоти для російських літаків. Сікорський зазначив, що до Угорщини, яка є членом ЄС, можна долетіти з Росії, наприклад, через повітряний простір Туреччини, Чорногорії та Сербії.

“Те, що член Європейського Союзу, який зобов’язаний співпрацювати з МКС, запрошує до себе президента Путіна, викликає не лише огиду, але й показує, що Угорщина позиціює себе не як частину Заходу, а ставить себе між Заходом і Росією”, — заявив глава МЗС.