Політика

“Ми можемо порвати з ЄС” – Ердоган

16 Вересня 2023 17:37
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туреччина, Ердоган, єс

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відповідь на критичну доповідь Європарламенту заявив про готовність його країни “порвати” з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді, ухваленій раніше цього тижня, йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку з 27 членами не може відновитися за нинішніх обставин, і міститься заклик до ЄС вивчити “паралельні і реалістичні рамки” для своїх зв’язків з Анкарою.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

“ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС”.


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