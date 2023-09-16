“Ми можемо порвати з ЄС” – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у відповідь на критичну доповідь Європарламенту заявив про готовність його країни “порвати” з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді, ухваленій раніше цього тижня, йдеться про те, що процес вступу Туреччини до блоку з 27 членами не може відновитися за нинішніх обставин, і міститься заклик до ЄС вивчити “паралельні і реалістичні рамки” для своїх зв’язків з Анкарою.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

“ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС”.