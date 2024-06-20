Москву накрив потужний ураган, є загиблі

У Москві вирує ураган, повідомляється про двох загиблих та близько десяти постраждалих.

Як повідомляють росЗМІ, один чоловік загинув внаслідок падіння дерева, а інший через падіння будівельного риштування.

За даними “Бази”, під час урагану в Москві дерево придавило машину з вагітною жінкою. В авто перебувала 42-річна вагітна жінка. Її сильно придавило, з машини жінку діставали рятувальники. Постраждалу в стані середнього ступеню тяжкості направили в пеританальний центр, щоб оглянути її та перевірити збереження плода.

Також під час буревію дерево впало на візок із дитиною. Дворічний хлопчик отримав струс мозку і потрапив до лікарні.

У соцмережах постять фото сильного вітру та зливи. Багато відео очевидці зняли в діловому районі “Москва-Сіті”, де вирував ураганний вітер.