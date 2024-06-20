Суспільство

Москву накрив потужний ураган, є загиблі
20 Червня 2024 16:52
читать на русском →
негода, росія
"Здута" вітром "Газель" у Москві / Фото з соцмереж

У Москві вирує ураган, повідомляється про двох загиблих та близько десяти постраждалих.

Як повідомляють росЗМІ, один чоловік загинув внаслідок падіння дерева, а інший через падіння будівельного риштування.

За даними “Бази”, під час урагану в Москві дерево придавило машину з вагітною жінкою. В авто перебувала 42-річна вагітна жінка. Її сильно придавило, з машини жінку діставали рятувальники. Постраждалу в стані середнього ступеню тяжкості направили в пеританальний центр, щоб оглянути її та перевірити збереження плода.

Також під час буревію дерево впало на візок із дитиною. Дворічний хлопчик отримав струс мозку і потрапив до лікарні.

У соцмережах постять фото сильного вітру та зливи. Багато відео очевидці зняли в діловому районі “Москва-Сіті”, де вирував ураганний вітер.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Червня 2024 19:06

США будуть передавати Україні ракети для Patriot та NASAMS у пріоритетному порядку
20 Червня 2024 21:13

Помер легендарний актор Дональд Сазерленд
20 Червня 2024 19:28

Ворог активно застосовує авіацію, щоб прорвати оборону ЗСУ, – Генштаб
20 Червня 2024 18:46

Зеленський провів Ставку по енергетиці
20 Червня 2024 17:23

Прем’єр Нідерландів Рютте стане наступним генсеком НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
усі думки