Політика

Москва попередила Кишинів про наслідки у разі зближення з НАТО

11 Квітня 2023 08:19
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росія, нато, молдова

Москва сподівається, що в Молдові залишилися політичні сили, здатні усвідомити, що зближення республіки з НАТО може призвести до втрати суверенітету, заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

“Ми неодноразово наголошували, що різні партнерські формати з поглиблення взаємодії з НАТО служать швидше інструментом для маніпулювання, а не спрямовані на взаємовигідну та рівноправну співпрацю та зміцнення безпеки в Євро-Атлантиці. Спроби ж втягнути Молдову до Північноатлантичного блоку виглядають особливо цинічно на тлі подій в Україні, яка багато в чому спровокована безвідповідальною політикою розширення альянсу”, – йдеться у коментарі Захарової про висловлювання першого заступника генсека НАТО Мірча Джоане.

“Сподіваємося, що в Молдові ще залишилися політичні сили, здатні усвідомити, що зближення з НАТО загрожує втратою суверенітету, а нестримна експансія альянсу є не чим іншим, як продовженням неоколоніальних традицій Заходу, які не враховують як внутрішньополітичних особливостей держав, так і багатовікових стійких зв’язків зі своїми сусідами”, – наголосила Захарова.

6 квітня Джоане заявив інформаційному агентству Румунії Agerpres, що Північноатлантичний альянс готовий до співпраці з Молдовою настільки, наскільки до цього буде готовий Кишинів. За його словами, на засіданні глав МЗС країн НАТО 5 квітня у центрі уваги опинився “пакет можливостей оборони та стійкості, представлений Молдові”. “Наші міністри закордонних справ наголосили на необхідності додаткової практичної, фінансової та політичної підтримки республіки та інших партнерів, які перебувають під зростаючим тиском з боку Росії”, – зазначив Джоане.


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