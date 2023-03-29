Суспільство

Московські попи не збираються виселятися з Києво-Печерської лаври

29 Березня 2023 14:12
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церква

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло (“Паша Мерседес”) заявив, що Українська православна церква Московського патріархату не має наміру виселятися до завершення судового розгляду, передає «Інтерфакс-Україна».

«Вчора нам надійшов лист, що сьогодні все буде спокійно, а з завтрашнього дня з верхньої частини лаври, з храму Преподобного Агапіта проходитиме передача», – заявив Павло під час богослужіння.

Він стверджує, нібито немає законних причин виселяти УПЦ МП із лаври. Аргументує він це тим, що оскільки в Україні діє воєнний стан, то чотири місяці після скасування не можна розривати договір довгострокової оренди.

«По-друге, справа перебуває у судовому управлінні. Хоч уже третій суддя взяв самовідведення, але не мають права вигнати братію… доки не пройдуть суди і не буде рішення суду. І тоді ми, якщо буде в їхній бік чи в наш бік, подається апеляція до повного завершення суду», – заявив митрополит.

Павло заявив, що 30 березня УПЦ МП також збирається проводити літургію в Києво-Печерській лаврі.

Своєю чергою офіційний речник УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря) заявив, нібито у комісії, яка з 30 березня має проводити опис майна, нібито немає таких повноважень.

Про те, що УПЦ МП збирається звертатися до суду через виселення з Києво-Печерської лаври, повідомили російські пропагандисти.

Зазначимо, що 29 березня – останній день, коли УПЦ МП може проводити богослужіння у Києво-Печерській лаврі.


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