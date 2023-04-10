Економіка

Молдова, Польща, Словаччина. Україна відновлює експорт електроенергії

10 Квітня 2023 13:13
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електроенергія

​​«Укренерго» провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Як повідомили у Держкомпанії, за результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

“Зважаючи на війну в Україні та пов’язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах”, – зауважили в Укренерго.

Сьогодні також відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.


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