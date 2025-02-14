Суспільство

Мінус 1200 окупантів, 81 артсистема та 17 танків: втрати РФ в Україні за добу
14 Лютого 2025 07:54
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Знищений російський танк в Україні / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Знищений російський танк в Україні / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об’єкт противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу росармія втратила в Україні 1200 солдатів.

Також Збройні сили Україні знешкодили:

  • 17 танків;
  • 16 бойових броньованих машин;
  • 81 артилерійську систему;
  • 4 РСЗВ;
  • 3 засоби ППО;
  • 152 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 156 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 одиницю спеціальної техніки.

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