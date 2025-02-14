Мінус 1200 окупантів, 81 артсистема та 17 танків: втрати РФ в Україні за добу

За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки окупантів; два пункти управління БпЛА, вісім засобів ракетних військ та артилерії, склад боєприпасів, засіб РЕБ та ще один важливий об’єкт противника.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За минулу добу росармія втратила в Україні 1200 солдатів.
Також Збройні сили Україні знешкодили:
- 17 танків;
- 16 бойових броньованих машин;
- 81 артилерійську систему;
- 4 РСЗВ;
- 3 засоби ППО;
- 152 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 156 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 одиницю спеціальної техніки.