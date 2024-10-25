Міноборони розробило віртуальний полігон для тренувань артилеристів ЗСУ

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації комп’ютерний артилерійський полігон українського виробництва, призначений для підготовки фахівців підрозділів артилерії Сил оборони.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Цей комплекс розробила група українських програмістів як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять із бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння.
“Алгоритми комп’ютерної програми створювались із урахуванням значного масиву реального бойового досвіду українських артилеристів, набутого за роки війни із російським агресором”, – йдеться у повідомленні.
Візуальний компонент комп’ютерного полігону дозволяє:
- моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання;
- проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку, отримувати рекомендації для виправлення помилок.