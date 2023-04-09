Міноборони Росії розробляють методички, як боротися з танками Leopard

У Москві розробили нові методички. Цього разу – як боротися з німецькими танками “Леопард”, які передають Україні партнери.

Російські військові розробили методичні рекомендації щодо “боротьби” з танками західного виробництва. Про це з посиланням на представника ворожого міноборони повідомляє BBC.

Екіпажі танків вже нібито готують “безпосередньо для танкової дуелі” у Муліно. Принаймні так заявляє начальник центру бойової підготовки Євген Арифулін.

Також для боротьби з танками на російському полігоні тренують операторів дронів, снайперів та кулеметників.

У березні російські телеграм-канали поширили черговий фейк про свої “перемоги” на фронті. Так, один з пропагандистських ресурсів опублікував фото, де окупант начебто знищує Leopard.

Усе б нічого, якби не виявилося, що росіяни просто взяли фото з твітеру ліванської армії, замінивши шеврон на формі військового на російський. До речі, на сторінці є й відео, яке теж публікували пропагандисти. Користувачі мережі встановили, що танк на фото – ізраїльський, найімовірніше, Merkava.