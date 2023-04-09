Суспільство

Міноборони Росії розробляють методички, як боротися з танками Leopard

9 Квітня 2023 18:56
48
читать на русском →
танки, леопард, методички

У Москві розробили нові методички. Цього разу – як боротися з німецькими танками “Леопард”, які передають Україні партнери.

Російські військові розробили методичні рекомендації щодо “боротьби” з танками західного виробництва. Про це з посиланням на представника ворожого міноборони повідомляє BBC.

Екіпажі танків вже нібито готують “безпосередньо для танкової дуелі” у Муліно. Принаймні так заявляє начальник центру бойової підготовки Євген Арифулін.

Також для боротьби з танками на російському полігоні тренують операторів дронів, снайперів та кулеметників.

У березні російські телеграм-канали поширили черговий фейк про свої “перемоги” на фронті. Так, один з пропагандистських ресурсів опублікував фото, де окупант начебто знищує Leopard.

Усе б нічого, якби не виявилося, що росіяни просто взяли фото з твітеру ліванської армії, замінивши шеврон на формі військового на російський. До речі, на сторінці є й відео, яке теж публікували пропагандисти. Користувачі мережі встановили, що танк на фото – ізраїльський, найімовірніше, Merkava.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Квітня 2023 11:47
188

США проникли в російські служби і  підслуховують союзників, – NYT
9 Квітня 2023 17:15
59

Епіфаній розповів, де проведе Великоднє богослужіння для православних українців
9 Квітня 2023 13:59
41

Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 БТР Rosomak
9 Квітня 2023 12:21
45

ПВК “Вагнер” намагалася купити зброю у Туреччини – ЗМІ
9 Квітня 2023 09:00
89

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки