Кримінал

Міноборони РФ заявило про знищення 27 дронів

15 Жовтня 2023 09:04
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бпла, росія

За твердженням російського військового відомства, у ніч на неділю засобами ППО було перехоплено одразу 27 українських безпілотних літальних апаратів, 20 із них було «знищено в повітрі». Ця цифра помітно більша, ніж зазвичай буває у російських зведеннях.

Що стало з рештою дронів, у короткому повідомленні Міноборони Росії не уточнюється.

З 20 збитих у повітрі дронів 18 були вражені над Курською областю, ще два – над Білгородською.

Курський губернатор Роман Старовойт раніше повідомляв, що над обласним центром і під Курськом було збито 12 безпілотників, уламки впали в межах міста і в селі Зоріно. Білгородський губернатор В’ячеслав Гладков уночі нічого не повідомляв у своєму телеграм-каналі.


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