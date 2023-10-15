Міноборони РФ заявило про знищення 27 дронів

За твердженням російського військового відомства, у ніч на неділю засобами ППО було перехоплено одразу 27 українських безпілотних літальних апаратів, 20 із них було «знищено в повітрі». Ця цифра помітно більша, ніж зазвичай буває у російських зведеннях.

Що стало з рештою дронів, у короткому повідомленні Міноборони Росії не уточнюється.

З 20 збитих у повітрі дронів 18 були вражені над Курською областю, ще два – над Білгородською.

Курський губернатор Роман Старовойт раніше повідомляв, що над обласним центром і під Курськом було збито 12 безпілотників, уламки впали в межах міста і в селі Зоріно. Білгородський губернатор В’ячеслав Гладков уночі нічого не повідомляв у своєму телеграм-каналі.