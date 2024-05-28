Міноборони РФ активно вербує африканців на війну проти Україні

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема ― в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

“Їх заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї”, — розповіли в українській розвідці.

У ГУР МО нагадали, що раніше найманці з Непалу, завербовані Росією на війну проти України, масово дезертирували з російських підрозділів через численні втрати та жорстоке ставлення з боку командирів.