Політика

Міністри оборони Франції та Росії провели першу з 2022 року телефонну розмову

3 Квітня 2024 20:03
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росія, франція
Міністроборони Франції Себастьєн Лекорню / Фото: Le Monde

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з російським міністром Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Le Monde.

Лекорню засудив напад бойовиків “Ісламської держави” на “Крокус Сіті Холл” під Москвю, та зазначив, що у Франції не має інформації про причетність до теракту України.

Міністр також нагадав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго й інтенсивно, наскільки це необхідно в її боротьбі за свободу і суверенітет, щоб принести мир і безпеку на європейський континент.


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