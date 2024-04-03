Міністри оборони Франції та Росії провели першу з 2022 року телефонну розмову

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову з російським міністром Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Le Monde.

Лекорню засудив напад бойовиків “Ісламської держави” на “Крокус Сіті Холл” під Москвю, та зазначив, що у Франції не має інформації про причетність до теракту України.

Міністр також нагадав, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну настільки довго й інтенсивно, наскільки це необхідно в її боротьбі за свободу і суверенітет, щоб принести мир і безпеку на європейський континент.