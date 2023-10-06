Політика

Міністр оборони України провів нараду з представниками Генштабу

6 Жовтня 2023 18:10
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генштаб, Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів нараду з представниками Генштабу, під час якої окреслив основні напрямки роботи, цілі та відповідальних осіб по кожному з напрямків.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

«Воїн — найвища цінність. Щодня працюємо, щоб наші військові були потужними. Мали важливу зустріч, окреслили основні напрямки роботи, цілі та відповідальних людей по кожному з напрямків. Щодня — команди продовжують роботу по своїх зонах відповідальності. Щотижня — проводимо координаційні наради. Працюємо на перемогу», – зазначив міністр.


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