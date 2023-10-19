Міністр оборони Ізраїлю визнав себе винним у  неспроможності зупинити напад ХАМАС 7 жовтня

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад бойовиків ХАМАС на південь країни 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Я відповідаю за оборонну галузь. Я відповідав за неї протягом останніх двох тижнів, навіть під час складних інцидентів, і я відповідальний за те, щоб привести її до перемоги у битві”, — сказав Галлант представникам преси на військовому полігоні біля кордону з Газою.

“Ми будемо точними та смертоносними та продовжуватимемо, доки не завершимо місію”, — додав Галлант.