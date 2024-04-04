Суспільство

Міністр оборони Франції поспілкувався із Шойгу

4 Квітня 2024 09:17
рф, міноборони, франція
Себастьян Лекорню / Getty Images

Вперше з жовтня 2022 року міністр оборони сил Франції Себастьян Лекорню поспілкувався з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву Міністерства оборони.

«Міністр підтвердив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну так довго і так інтенсивно, як це буде необхідно в її боротьбі за свободу і суверенітет, щоб повернути мир і безпеку на європейський континент», – йдеться в заяві.

Зазначається, що в Міністерстві оборони Росії оприлюднили інший документ за підсумками розмови. У ньому повідомляється, що Себастьян Лекорну та Сергій Шойгу висловили «готовність поговорити» про конфлікт в Україні.

«Була відзначена готовність говорити про Україну. Відправною точкою може стати «Стамбульська мирна ініціатива». Без участі Росії немає сенсу проводити зустріч у Женеві», – йдеться у російському пресрелізі.

У Парижі спростували інформацію про готовність до діалогу.

Російський міністр Шойгу також вкотре звинуватив Україну у причетності до теракту під Москвою.

«Київський режим нічого не робить без схвалення своїх західних кураторів. Ми сподіваємося, що в даному випадку за ним не стоять французькі спецслужби», – сказано у російській заяві.

У Міністерстві оборони Франції підкреслили, що французький міністр повторив, що не має «жодної інформації, яка б дозволила встановити зв’язок між цією атакою і Україною», та «закликав Росію припинити використовувати це як інструмент».


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