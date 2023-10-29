Суспільство

Міністр оборони Чехії закликала до виходу країни з ООН

29 Жовтня 2023 10:52
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оон, чехія

Міністр оборони Яна Чорнохова закликала до виходу Чеської Республіки з Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з резолюцією, що закликає, зокрема, до гуманітарного припинення вогню між радикальним палестинським рухом ХАМАС та Ізраїлем. Як передає Радіо Прага, у зв’язку з голосуванням в ООН Чорнохова заявила, що їй соромно за це і що Чехії нема чого робити в організації, яка підтримує терористів.

Генеральна Асамблея ООН у п’ятницю ухвалила резолюцію, яка стала першою спільною відповіддю на нинішній конфлікт в Ізраїлі. Канада запропонувала, щоб у тексті містилося однозначне засудження «терористичних атак» ХАМАСу та вимогу негайного звільнення заручників. Але її пропозиція не знайшла підтримки. Водночас текст, запропонований Йорданією та іншими арабськими країнами, підтримали 120 країн, які при 45 тих, що утрималися. Проти проголосували Ізраїль, США та ще 12 країн, включаючи Чехію, Австрію, Угорщину та Хорватію.


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