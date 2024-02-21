Політика

Міністерство закордонних справ Польщі засудило антиукраїнські гасла на аграрних протестах

21 Лютого 2024 15:38
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україна, мзс, польща
Польські фермери-страйкарі / Forbes

МЗС Польщі засудило антиукраїнські гасла на аграрних протестах. Як заявив речник відомства Павел Вронський, йдеться про “спробу безвідповідальних елементів або пропутінських агентів взяти під контроль фермерський рух”. Він закликав організаторів фермерських страйків звернути увагу на те, хто привносить проросійський наратив у протести, і відмежуватися від таких людей.

Про це пише RMF FM, передає Суспільне.

“Антиукраїнські тиради, прославляння Путіна та заклики до нього знищити українців звучать як спроба крайніх, безвідповідальних елементів або пропутінських агентів взяти під контроль фермерський рух. Ці гасла, які з’явилися, є шокуючими. Вони шкодять Польщі, репутації польської нації, яка першою прийняла українців і відкрила для них свої домівки”, — сказав Вронський у коментарі RMF FM.

За словами Вронського, проросійський наратив у протестах дискредитує фермерів та їхню справу. Він наголосив, що пропутінські плакати не допомагають фермерам та “вирішенню суперечки з Україною”.

“Єдиний, хто від цього виграє — це російський диктатор Володимир Путін”, — пояснив речник.

За його словами, для нього не має значення, хто висуває проросійські вимоги — агенти чи “корисні ідіоти”.


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