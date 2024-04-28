Міністерство оборони Великобританії: З початку вторгнення Росія втратила 450 тисяч убитими та пораненими

Як пише UK Defence Journal, за оцінками британського Міністерства оборони, під час вторгнення до України 450 тисяч російських військових були вбиті або поранені. Російська армія також втратила 10 тисяч одиниць бронетехніки.

Відповідаючи на запит Джона Хілі, тіньового міністра оборони у британському парламенті, член кабінету з питань Збройних сил Лео Докерті зазначив: “За нашими оцінками, близько 450 000 російських військових були вбиті або поранені, а десятки тисяч вже дезертирували з початку конфлікту. Кількість загиблих військових, які служили в російських приватних військових компаніях, невідома”.

“За нашими оцінками, з початку конфлікту більше 10 000 одиниць російської бронетехніки, включаючи майже 3 000 основних танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських суден всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем всіх типів були знищені, залишені екіпажем або захоплені українськими військовими”, – заявив Докерті.

З початку війни Російська Служба BBC разом з виданням “Медіазона” займається іменним підрахунком загиблих на війні росіян та аналізом цих втрат. К до квітня цього року вони встановили імена 51 096 російських військових, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.