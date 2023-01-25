Політика

MH17: ЄСПЛ розглядатиме справу Нідерландів проти Росії

25 Січня 2023 17:43
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mh17

Європейський суд з прав людини підтвердив, що розглядатиме справу Нідерландів проти Росії щодо збиття рейсу MH17 у 2014 році, передає BBC.

Усі 298 людей, які летіли рейсом Malaysia Airlines з Амстердама, загинули, коли його збили ракетою, випущеною підтримуваними Москвою сепаратистами.

Уряд Нідерландів стверджує, що дезінформація Росією щодо ролі Москви в інциденті є порушенням прав родичів.

Росія заперечує звинувачення.

Boeing 777 летів зі столиці Нідерландів до Куала-Лумпура, коли в липні 2014 року під час конфлікту між проросійськими сепаратистами та українськими силами на Донбасі в нього влучила ракета «земля-повітря» російського виробництва.

Нідерланди стверджують, що Росія зіграла ключову роль у авіакатастрофі, і справа залежить від того, чи мала Москва «ефективний контроль» над територією України, звідки була випущена ракета.

На даному етапі рішення ЄСПЛ є лише процедурним і не виносить рішення по суті справи, але воно свідчить про те, що суд вважає, що Росія може бути притягнута до відповідальності за порушення прав людини в Луганській і Донецькій областях.

Можуть пройти роки, перш ніж буде винесено рішення, але якщо ЄСПЛ винесе обвинувальний вердикт проти Росії, Москва може бути зобов’язана відшкодувати збитки родичам жертв.

У вересні минулого року Росія припинила участь у Європейській конвенції з прав людини, але суд все ще може розглядати позови проти Росії щодо дій до цієї дати.

У листопаді нідерландський суд у судовому комплексі Схіпхол визнав трьох чоловіків – двох росіян і одного українця – винними у вбивстві за причетність до збиття MH17.

Суд дійшов висновку, що ракету було випущено навмисно, щоб збити літак, навіть якщо ціль була військовою, а не цивільною.

Трьох чоловіків засудили до довічного ув’язнення, але всі вони, як вважають, перебувають у Росії.

Оскільки Москва засудила вирок як політично мотивований, вкрай малоймовірно, що їх передадуть правосуддю.


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