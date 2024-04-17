Кримінал

Мера Рені посадять у в’язницю за хабар

17 Квітня 2024 21:57
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корупція
Міський голова Рені Ігор Плєхов / Фото: Ренійська міська громада

Вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок міському голові Рені на Одещині Ігорю Плєхову та ексдепутату місцевої ради Івану Пойдолову. Обох обвинувачували в корупції.

Відповідне рішення судді винесли 17 квітня, повідомили в пресцентрі Вищого антикорупційного суду.

Мера Рені та колишнього депутата обвинувачували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми.

Суд визнав обох винними та призначив меру дев’ять років позбавлення волі, колишньому депутату — десять років. Також їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.


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