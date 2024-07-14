Політика

Меланія Трамп виступила із заявою
14 Липня 2024 17:53
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Меланія Трамп, вересень 2020 / Фото CNN

Дружина Дональда Трампа Меланія виступила із заявою після ймовірного замаху на її чоловіка, передає Sky News.

“Коли я побачила, як куля з силою вдарила в мого чоловіка Дональда, я зрозуміла, що моє життя і життя (сина) Беррона перебувають на межі руйнівних змін”, – написала вона, додавши, що “вдячна хоробрим агентам секретної служби і працівникам правоохоронних органів, які ризикували своїми життями”, щоб захистити його.

Колишня перша леді продовжила: “Сім’ям невинних жертв, які зараз страждають від цього огидного вчинку, я смиренно приношу свої найщиріші співчуття. Ваша необхідність зібрати всі свої сили для такої жахливої причини засмучує мене”.

“Монстр, який визнав мого чоловіка нелюдською політичною машиною, спробував витравити з Дональда його пристрасть – сміх, винахідливість, любов до музики і натхнення. Основні сторони життя мого чоловіка – його людська сторона – були поховані під політичною машиною”.

Вона назвала свого чоловіка “щедрою і турботливою людиною, з якою я була поруч і в найкращі, і в найгірші часи”.

Вона додала: “Давайте не будемо забувати, що різні думки, політика і політичні ігри поступаються любові. Наші особисті, службові та життєві зобов’язання – аж до смерті – перебувають під серйозною загрозою”.


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