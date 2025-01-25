Мексика відмовила у посадці військового літака США з депортованими мігрантами, – Reuters

24 січня американські військові літаки здійснили рейси до Гватемали. На кожному з бортів перебували близько 80 депортованих мігрантів. Проте Мексика відмовилася саджати літаки на своїй території.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на американського та мексиканського чиновників.

Міністерство закордонних справ Мексики у своїй заяві, зробленій ввечері 24 січня, заявило, що країна має “дуже добрі відносини” з США і співпрацює з таких питань, як імміграція.

“Коли мова йде про репатріацію, ми завжди будемо приймати мексиканців на нашій території з розпростертими обіймами”, – заявили в міністерстві.

Мексиканський чиновник не назвав причину відмови у дозволі на приземлення, а МЗС не згадує про інцидент.

Раніше цього тижня адміністрація Трампа оголосила про відновлення програми “Залишайтеся в Мексиці”, яка змушувала немексиканських шукачів притулку чекати в Мексиці, поки їхні справи в США не будуть вирішені.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що такий крок вимагає згоди країни, яка приймає шукачів притулку, а Мексика цього не зробила.

За словами одного з американських чиновників, це був перший випадок за останній час, коли військові літаки США були використані для вивезення мігрантів з країни.

Пентагон заявив, що американські військові забезпечать рейси для депортації понад 5000 іммігрантів, які утримуються американською владою в Ель-Пасо, штат Техас, і Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Як повідомляє Reuters, Гватемала також у п’ятницю прийняла третій рейс з близько 80 депортованими мігрантами на зафрахтованому комерційному літаку.