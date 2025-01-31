Масштабна пожежа в Москві: горіли будівлі колишнього заводу та гуртожитки (відео)

У Москві сталася масштабна пожежа на площі близько 2000 кв. метрів. Горіли будівлі колишнього заводу і гуртожитку.

Про це повідомляє МНС Росії.

Пожежа розпочалася в будівлі колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова, після чого вогонь перекинувся на будівлю поруч, де розташовується гуртожиток. Пізніше стало відомо, що на території заводу діяли відразу кілька нелегальних хостелів для мігрантів.

Як повідомили в МНС, горять близько 2000 кв. метрів, евакуйовано понад 60 людей. Сталося часткове обвалення даху.

З будівлі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було евакуйовано 300 людей. У гасінні вогню задіяні понад 130 пожежників та 40 одиниць техніки.