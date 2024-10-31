Маска викликали до суду у справі про роздачу грошей виборцям

Американського бізнесмена Ілона Маска звинувачують у виплатах по $1 млн для виборців як винагороду за підтримку його петиції.

Про це повідомляє Reuters.

28 жовтня Офіс окружного прокурора Філадельфії подав позов проти America PAC, що підтримує передвиборчу кампанію експрезидента Дональда Трампа, заявивши, що роздача грошей виборцям є “незаконною лотереєю”, яка спонукала жителів Пенсільванії ділитися персональними даними.

Маск обіцяв виплачувати 1 мільйон доларів щодня тим, хто підпише його онлайн-петицію, яка стосується свободи слова та права на зброю. Суддя окружного суду Філадельфії в ухвалі зазначив, що всі сторони мають бути присутніми на слуханні.