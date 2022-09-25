Марафонець з Кенії встановив новий світовий рекорд

Кенійський бігун Еліуд Кіпчоге встановив новий світовий рекорд у бігу на марафонську дистанцію (42 км 195 метрів). Під час забігу в Берліні в неділю, 25 вересня, він подолав її за 2 години 1 хвилину та 9 секунд, передає DW.

Кіпочозі не вдалося пробігти марафон менше, ніж за дві години, як він це зробив у 2019 році. Цей рекорд було встановлено під час забігу, проведеного у спеціально створених ідеальних умовах. Перед Кіпчогом по черзі біг 41 пейсмейкер (бігуни, що задають темп), а організатори для створення ідеальних умов спеціально підбирали місто для старту, маршрут та конкретний день з урахуванням погодних умов. Через такий підхід результат Кіпочге в 1 годину 59 хвилин 40,2 секунд не вважається офіційним світовим рекордом.

Цього року бігун почав дистанцію з рекордним темпом, але йому не вдалося зберегти його до кінця маршруту, через що в результаті він біг довше двох годин. Для Кіпчоге цей успіх став четвертим на Берлінському марафоні. Минулий світовий рекорд (2 години 1 хвилина 39 секунд) також був встановлений кенійцем у Берліні.