Спорт

Марафонець з Кенії встановив новий світовий рекорд

25 Вересня 2022 14:46
8
легка атлетіка, марафон

Кенійський бігун Еліуд Кіпчоге встановив новий світовий рекорд у бігу на марафонську дистанцію (42 км 195 метрів). Під час забігу в Берліні в неділю, 25 вересня, він подолав її за 2 години 1 хвилину та 9 секунд, передає DW.

Кіпочозі не вдалося пробігти марафон менше, ніж за дві години, як він це зробив у 2019 році. Цей рекорд було встановлено під час забігу, проведеного у спеціально створених ідеальних умовах. Перед Кіпчогом по черзі біг 41 пейсмейкер (бігуни, що задають темп), а організатори для створення ідеальних умов спеціально підбирали місто для старту, маршрут та конкретний день з урахуванням погодних умов. Через такий підхід результат Кіпочге в 1 годину 59 хвилин 40,2 секунд не вважається офіційним світовим рекордом.

Цього року бігун почав дистанцію з рекордним темпом, але йому не вдалося зберегти його до кінця маршруту, через що в результаті він біг довше двох годин. Для Кіпчоге цей успіх став четвертим на Берлінському марафоні. Минулий світовий рекорд (2 години 1 хвилина 39 секунд) також був встановлений кенійцем у Берліні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
25 Вересня 2022 14:08
49

Українців попередили про рекордне здорожчання яєць і молочки
25 Вересня 2022 14:46
8

Марафонець з Кенії встановив новий світовий рекорд
25 Вересня 2022 13:54
69

Сестра звільненого з полону морпіха Діанова припинила збір коштів на лікування брата
25 Вересня 2022 13:47
25

ЗМІ: Після “референдумів” чоловікам мобілізаційного віку заборонять виїжджати з Росії
25 Вересня 2022 12:57
76

Лавров в ООН назвав Луганську область “Лаоською”, Запорізьку – “Запорожною”, а Херсонську – Харківською
Останні новини
усі новини