Політика

Макрон скликає лідерів всіх партій партій парламенту для обговорення війни в Україні

1 Березня 2024 19:51
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війна, макрон
Президент Франції Емманюель Макрон / Фото: Getty Images

Єлисейський палац розіслав лідерам парламентських партій запрошення на зустріч у “форматі Сен-Дені”, присвячену ситуації в Україні. Раніше ЗМІ писали, що Франція розглядає можливість відправки в Україну спецназу для захисту деяких територій.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як пише французьке видання, Еммануель Макрон 7 березня планує обговорити з усіма політичними силами Франції ситуацію в нашій країні. Ймовірно, Макрон хоче підняти тему можливості відправки військ в Україну.

Зазначається, що наступного дня після гучних заяв про можливість введення іноземних військ в Україні, Єлисейський палац ініціював дебати та голосування в парламенті щодо двосторонньої безпекової угоди, укладеної в лютому.

Видання стверджує, що президентська команда має намір зробити війну в Україні та ставлення до Росії центральною темою своєї передвиборної компанії.

Раніше LeMonde з посиланням на власні джерела писало, що Франція роздумує над тим, щоб дозволити своїм спецназівцям та іншим підрозділам перетинати кордон з Україною. Це стало б способом створити “стратегічну дилему” для Росії.

Видання зазначало, що французька присутність допомогла б захистити деякі території України, а також обмежити удари з боку окупантів.


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