Лукашенко заявив, що залучення військ КНДР до війни в Україні призведе до ескалації

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Путін не став би залучати солдат КНДР до війни проти України, бо це призвело б до ескалації.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю ВВС.

“Нісенітниця (що війська КНДР залучені до війни – ред.). Знаючи його характер, Путін ніколи б не став переконувати іншу країну залучати свою армію до участі в російській спецоперації (війни – ред.) в Україні”.

На питання журналіста, що буде, якщо інформація про залучення військ з КНДР підтвердяться, Лукашенко сказав: “Це було б кроком до ескалації конфлікту, якби збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі, опинилися на лінії зіткнення. Навіть якби ми втягнулися у війну, це був би шлях до ескалації. Чому? Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна… і в Україну будуть введені війська НАТО”.

Він також запевняє, що Путні нібито ніколи не просив його надати білоруські війська для війни Кремля в Україні.