Лукашенко прокоментував результати виборів у США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився щодо виборів у США, зазначивши, що йому “не важливо, хто переміг”.

Про це Лукашенко заявив під час зустрічі з журналістами на III Чемпіонаті з коління дров серед ЗМІ, цитує держінформагентство БЕЛТА.

“Трамп – це, безумовно, сила. Незалежно від мого ставлення до нього, він справився. Важко було уявити, що він зможе перемогти. Його критикували, намагалися ув’язнити, але він пробився, мов бульдозер. І це після того, як його попереднє президентство вважалося, можливо, неуспішним. Це його особистий здобуток для американського народу, за це він заслуговує поваги.

Камала… відважна жінка, і їй не слід сумувати. Я бачив сьогодні, що вона переживає через поразку. Америка вже готова обрати чорношкірого президента, але ще не готова до жінки на цій посаді. Вона гідно змагалася з “бульдозером” і зробила все можливе. Вона молодець, тож плакати їй не варто”.

Лукашенко додав, що йому “все одно, хто здобув перемогу на виборах у США”.