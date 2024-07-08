Ліві здобули перемогу на виборах у Франції

Альянс лівих здобув перемогу за підсумками результатів другого туру дострокових парламентських виборів у Франції , друге місце отримала партія Еммануеля Макрона, правопопулістське “Національне об’єднання” посіло третє місце.

Про це повідомляє Reuters.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, лівий “Народний фронт” отримав 182 місця, блок пропрезидентських сил Емманюеля Макрона “Разом” – 168, а ультраправе “Національне об’єднання” Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Лідер “Нескореної Франції” з альянсу лівих Жан-Люк Меланшон вже заявив, що президент Емманюель Макрон повинен запросити “Народний фронт” керувати країною.

Голова партії Макрона Стефан Сежурне заявив, що готовий працювати з основними партіями, але виключив будь-яку угоду з політичною силою Меланшона.

Сам президент Франції заявив, що чекатиме, поки новий склад парламенту знайде якусь “структуру”, щоб вирішити, яким буде його наступний крок.