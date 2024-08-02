Літак зі звільненими з РФ американцями приземлився у США 

Троє американців, звільнених в результаті історичного обміну ув’язненими між країнами Заходу та Росією, приземлився на території США. Їх зустрічали президент Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс.

Про це пише CNN.

До Штатів повернулися колишній морський піхотинець Пол Вілан, репортер Wall Street Journal Еван Гершкович і російсько-американська журналістка Алсу Курмашева.

На об’єднаній базі Ендрюс, що у штаті Меріленд, на звільнених також чекали їхні родини і близько десятка співробітників Wall Street Journal, які зустрічали колегу.

Першим з борту літака зійшов Пол Вілан. Він поплескав і віддав честь перед тим, як потиснути руку Байдену і Гарріс. На злітній смузі його зустріла сестра.

Гершкович також спочатку потиснув руку Байдену, а потім обійняв батьків.

Колегам Wall Street Journal він сказав: “Я вдома”.

Так само зробила і Курмашева. Після привітання з президентом та віце-президентом вона побігла до чоловіка і дочок і обійняла їх.

Повідомляється, що троє американців матимуть можливість провести час зі своїми сім’ями, а потім разом з ними сядуть на літак до Сан-Антоніо. Їх доставлять в військово-медичний центр “Брук” для проходження медичного обстеження і надання медичної допомоги.