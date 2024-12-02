Лікарю та службовцю київського ТЦК оголосили підозру за сприяння в ухиленні від мобілізації

Лікаря, держслужбовця РТЦК та СП Києва, а також цивільну особу підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації за винагороду від 6 до 12 тисяч доларів США.

Про це інформують Офіс генпрокурора та Національна поліція.

За даними слідства, колишній співробітник київського військкомату організував схему, до якої залучив лікаря міської лікарні та працівника РТЦК. Згідно з планом, медик оформлював фіктивні довідки, а співробітник військкомату забезпечував “успішне” проходження військово-лікарської комісії.

В результаті, чоловіки призовного віку отримували документи, що дозволяли їм незаконно перетинати державний кордон. Вартість таких “послуг” варіювалася від 6 до 12 тисяч доларів США.

Під час розслідування задокументовано випадки надання цих послуг чотирьом військовозобов’язаним. Один із них, використовуючи підроблені документи, зокрема висновок ВЛК і “тимчасове посвідчення військовозобов’язаного” з інформацією про виключення з військового обліку, виїхав за межі України.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями Кримінального кодексу, що стосуються:

незаконного перетину кордону під час воєнного стану,

зловживання впливом,

ухилення від призову на військову службу.

Двоє підозрюваних перебувають під вартою з можливістю внесення застави, третій — під нічним домашнім арештом.