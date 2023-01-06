Політика

Лідери західних країн розкритикували “різдвяне перемир’я” Путіна

6 Січня 2023 09:49
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війна

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував заяву Москви про 36-годинне перемир’я з нагоди святкування Різдва за юліанським календарем.

«Путін наказав Шойгу оголосити різдвяне перемир’я, або ж вбивці втомилися і хочуть перепочити день. Вони хочуть різдвяного перемир’я, щоб мати змогу вбивати українців у їхній власній країні з новими силами», – заявив Анушаускас у своєму твітері.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі висловив думку, що пауза в російських атаках «не зробить нічого, аби сприяти перспективам миру».

«Росія повинна назавжди вивести свої війська, відмовитися від незаконного контролю над українською територією та припинити свої варварські атаки проти невинних цивільних», – закликав він.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що єдиним серйозним способом відновлення миру є виведення російських військ з України, а не тимчасове “перемир’я”.

“Виведення російських військ – єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми”, – написав глава Європейської ради в “твіттері”.

У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошене припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування.

“Є одне слово, яке найкраще описує оголошене Путіним різдвяне припинення вогню в Україні. Це цинічно, цинічно значною мірою тому, що це відбувається всього за кілька днів після того, як Москва здійснила ці новорічні атаки на Україну”, – заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Раніше аналогічну з Зеленським оцінку ідей Путіна дали інші представники його адміністрації, а також президент США Джо Байден.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.


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