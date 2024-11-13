Київ під балістичним обстрілом

Вранці 13 листопада у Києві пролунали вибухи, над містом працюють сили ППО.

Перші вибухи у столиці було чути близько 07.20. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у бік Києва.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у місті можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід пов’язаний із загрозою ракетних ударів.

У ніч на 13 листопада в Росії зафіксовано зліт до шести бортів Ту-95МС з аеродрому в Оленєгорську. Приблизно о 7:00 ранку перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір України.

