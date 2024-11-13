Суспільство

Київ під балістичним обстрілом
13 Листопада 2024 07:40
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Вранці 13 листопада у Києві пролунали вибухи, над містом працюють сили ППО. 

Перші вибухи у столиці було чути близько 07.20. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у бік Києва.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у місті можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід пов’язаний із загрозою ракетних ударів.

У ніч на 13 листопада в Росії зафіксовано зліт до шести бортів Ту-95МС з аеродрому в Оленєгорську. Приблизно о 7:00 ранку перші крилаті ракети увійшли в повітряний простір України.


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