Кримінал

Київ атакували ракетами і дронами вперше за 73 дні: в області є поранений
13 Листопада 2024 09:24
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Вперше за 73 дні російські окупаційні війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по Києву, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Для атаки ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типу KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також безпілотники Shahed, Герань, Гербера і Пародія.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 6:30 ранку через загрозу БПЛА. У той час крилаті ракети вже наближалися до Київщини. Коли ракети почали заходити на столицю, ворог одночасно здійснив балістичний удар, після чого завершив атаку безпілотниками.

У результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десяти ворожих дронів. 

За даними ДСНС, у Броварському районі в результаті атаки зруйновано будівлю, постраждала одна людина.

Наслідки удару по Броварському районі Кихвської області / Фото: ДСНС

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