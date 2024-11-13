Київ атакували ракетами і дронами вперше за 73 дні: в області є поранений

Вперше за 73 дні російські окупаційні війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по Києву, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Для атаки ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типу KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також безпілотники Shahed, Герань, Гербера і Пародія.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 6:30 ранку через загрозу БПЛА. У той час крилаті ракети вже наближалися до Київщини. Коли ракети почали заходити на столицю, ворог одночасно здійснив балістичний удар, після чого завершив атаку безпілотниками.

У результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також до десяти ворожих дронів.

За даними ДСНС, у Броварському районі в результаті атаки зруйновано будівлю, постраждала одна людина.