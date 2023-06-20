Економіка

Китайські компанії можуть придбати заводи Bosch під Санкт-Петербургом

20 Червня 2023 12:28
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росія, китай

Німецький концерн Bosch веде переговори з низкою компаній про продаж своїх потужностей під Санкт-Петербургом.

Про це пише Європейська правда, з посиланням на Коммерсантъ.

“За словами джерела газети на ринку електроніки, знайомого з ходом переговорів, “активи вже придбала китайська Hisense”.

Крім того, наголошується, що у покупці російських заводів Bosch зацікавлені китайські компанії, серед яких Midea і Hisense.

“Одне з джерел стверджує, що Hisense вже погодила покупку. У самому Bosch, кажуть, що переговори ще не завершені”, – написано  у матеріалі.

За словами співрозмовника видання, на початку року Bosch “почав внутрішній тендер” і визначив основне коло претендентів, серед яких, крім Hisense, була, зокрема, китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.


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