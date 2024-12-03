Китайські банки припиняють співпрацю з російськими фінансовими установами через санкції США

Китайські банки почали відмовлятися від співпраці з російськими кредитними організаціями, що опинилися під новими санкціями США.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Генеральний директор АТ “Первая Группа” Олексій Порошин заявив, що більшість китайських банків вже припинили співпрацю з їхньою організацією. Комерційний директор компанії “Імпая Рус” Олексій Разумовський повідомив, що низка фінансових установ, зокрема Bank of China, заблокували платежі з рахунків підсанкційних російських організацій. Bank of Kunlun, який російські імпортери широко використовували для розрахунків за товари, також розіслав клієнтам повідомлення про припинення прийому платежів від підсанкційних установ.



Ці дії створюють значні труднощі для російських компаній, які покладалися на китайські банки для фінансових операцій на тлі міжнародних обмежень.