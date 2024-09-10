Політика

Китай постачає Росії не тільки товари подвійного призначення, – Politico
10 Вересня 2024 18:12
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росія, китай
Керівник Росії Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін / Фото: ТАСС

Китай постачає Росії вже не тільки товари подвійного призначення, а й конкретні матеріали, необхідні її армії.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, чиї слова наводить Politico.

Натомість Пекін, за даними Вашингтона, отримує російські технології щодо підводних човнів, ракет і авіації, якими раніше Москва не хотіла ділитися.

“Це складові частини вельми істотних зусиль з боку Китаю з підтримки, побудови та диверсифікації різних елементів російської військової машини. Ми бачимо зусилля на найвищому рівні обох урядів, спрямовані на те, щоб спробувати приховати і захистити певні елементи цієї тривожної співпраці… Більша частина цієї діяльності перебуває в непублічній площині”, – каже Кемпбелл.


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