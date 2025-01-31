Китай будує найбільший у світі військовий командний центр, – FT

Китай будує величезний військовий комплекс на заході Пекіна, який, за даними американської розвідки, може стати найбільшим у світі командним центром воєнного часу.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, комплекс площею близько 1500 акрів розташований за 30 км на південний захід від Пекіна. Аналіз супутникових знімків показує, що масштабне будівництво почалося в середині 2024 року.

Будівництво нової військової бази поблизу Пекіна / Planet Labs

Експерти припускають, що комплекс включатиме бункери для захисту вищого військового керівництва Китаю в разі конфлікту, включно з ядерною війною. За оцінками, об’єкт перевищить Пентагон у 10 разів за розмірами.

Хоча джерела в оборонному відомстві Тайваню підтверджують створення нового командного центру, деякі експерти сумніваються у придатності цього району для підземних бункерів.