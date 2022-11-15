Політика

Кулеба очікує від G20 реакції на російські обстріли України без “закликів до обох сторін”

15 Листопада 2022 17:48
44
війна, кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба чекає на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти» на ракетні удари росії.

Про це глава української дипломатії написав у Твіттері.

“Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців”, – заявив Кулеба.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
15 Листопада 2022 20:10
32

Синєгубов розказав про перспективи відновлення електропостачання в Харкові та області

15 Листопада 2022 20:03
16

Російські ракети пошкодили близько 15 об’єктів енергетики
15 Листопада 2022 19:54
9

Повітряні сили збили 73 із понад 90 крилатих ракет
15 Листопада 2022 19:48
19

Україна зазнає серйозних збоїв у роботі інтернету
15 Листопада 2022 18:32
60

У Кремінній на Луганщині ворог планує втекти зі своїх рубежів – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Что Украине стоит освобождать в первую очередь

Александр КИРШ

А какой бы исход войны американцев устроил

Юрій БУТУСОВ

Генерал Суровикин является украинским агентом

Александр КИРШ

Такие разломы в истории случаются ровно 1 раз в 1000 лет

Віталій ПОРТНИКОВ

Переговори для Кремля – ознака слабкості

Александр КИРШ

Китай и США-ЕС-Украина: много стран — один путь

усі думки