Кулеба очікує від G20 реакції на російські обстріли України без “закликів до обох сторін”

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба чекає на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти» на ракетні удари росії.

Про це глава української дипломатії написав у Твіттері.

“Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців”, – заявив Кулеба.

Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022