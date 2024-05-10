Суспільство

Критична фаза у війні настане в найближчі два місяці, – Павлюк 

10 Травня 2024 16:01
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війна
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк / Фото: Getty Images

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк вважає, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Оскільки американська допомога тільки починає надходити на передову.

Водночас Сухопутні війська готують 10 нових бригад для відсічі російських атак, розповів Павлюк в інтервʼю The Economist

За його словами, росіяни користуються затримкою допомоги Україні і посилюють свій тиск.

“Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них”, – заявив командувач.

Наразі одним з головних завдань є підготовка десяти нових бригад до російського наступу, зазначає генерал. Павлюк зауважив, що нині основною перешкодою є брак техніки, а не особового складу. Україні необхідна артилерія та бронетехніка, також він наголосив на потребі у протиповітряній обороні.


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