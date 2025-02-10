Криптовалютний ринок і стейкінг: як пасивний дохід стає популярним?

Дедалі більше людей цікавляться криптовалютами. У цьому немає нічого дивного: курс біткоїна тільки за минулий рік суттєво виріс. Не всі власники крипти готові чекати, поки вона почне зростати в ціні, та нічого не робити. Однак стейкінг дозволяє отримувати пасивний дохід кожному, хто має криптовалютні заощадження.

Що таке стейкінг та його переваги порівняно з майнінгом

Стейкінг чимось нагадує банківський депозит: власнику достатньо заблокувати певну кількість монет, щоб отримати відсотки. Таку послугу надає значна кількість криптовалютних платформ — наприклад, Binance. Використовувати можна різні криптовалюти:

BNB;

Solana;

Cardano;

Tron;

Tezos;

Cosmos та ін.

Стейкінг часто називають заміною майнінгу. Власники крипти завжди можуть заробляти, не використовуючи спеціального та доволі дорогого обладнання. Серед переваг стейкінгу варто виокремити:

не доведеться купувати, встановлювати, обслуговувати, модернізувати дороге обладнання — потрібно лише мати зазначені вище чи інші токени на рахунках;

немає жодних додаткових витрат;

власник має тільки вміти купувати криптовалюти.

Сьогодні майнінг у домашніх умовах практично неможливий. Навіть найпотужніший ПК не здатний добути біткоїни. Тому стейкінг — більш прийнятний варіант.

Які види стейкінгу існують

Як згадано раніше, стейкінг схожий на банківський депозит: відсотки отримують за блокування певної кількості токенів. Причому що більше монет заблоковано, то вищий дохід. Розрізняють кілька видів стейкінгу.

Фіксований

Власник крипти встановлює терміни, на які блокує монети, — раніше забрати їх неможливо. Протягом року можна отримати від 2 до 20 % доходу залежно від загальної суми монет. Проте щоб почати заробляти, необхідно поповнити рахунок на доволі значну суму.

Безстроковий

У цьому випадку власник токенів не встановлює кінцеву дату отримання відсотків. Монети та відсотки можна забрати в будь-який час: винагорода нараховується з першого дня. Однак забрати кошти дозволено тільки в певний період (наприклад, раз на місяць).

De-Fi

Це стейкінг на основі смартконтрактів. Його особливість полягає в тому, що у процесі залучені треті особи, які беруть токени у власника під відсоток. Перевагами такого виду є можливість забрати кошти та відсотки в будь-який момент. Крім того, дохідність De-Fi стейкінгу вища: можна отримати понад 100 % річних (залежно від типу крипти та кількості монет).

Таким чином, стейкінг — відмінний варіант пасивного доходу для власника крипти. Звісно, ризики є. Особливо вони стосуються криптовалют із високою волатильністю. Фахівці платформи Binance рекомендують використовувати монети, які демонструють хоча б не швидке, але стабільне зростання.

Вибираючи стейкінг як спосіб заробітку, необхідно пам’ятати про захист особистих даних. Варто надійно зберігати всі логіни та паролі, щоб не втратити власні заощадження та отримані відсотки. Крім того, потрібно вибирати тільки авторитетні платформи, перевірені часом і користувачами.