Кремль обрав “добровільну модель”, щоб задовольнити дефіцит військових – розвідка Британії

Звіти російських ЗМІ свідчать про те, що влада готується розпочати велику військову кампанію з набору додаткових 400 000 військових.

Як йдеться у щоденній доповіді британської розвідки, росія представляє кампанію як залучення добровольців, професійних кадрів, а не як нову обов’язкову мобілізацію.

“Існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця буде розмитою, і що регіональна влада намагатиметься досягти встановлених цілей набору, примушуючи чоловіків вступати (у ЗС)”, – йдеться у повідомленні.

Російська влада, ймовірно, обрала «добровільну модель», щоб задовольнити дефіцит персоналу і мінімізувати внутрішні інакомислення. Дуже малоймовірно, що кампанія залучить 400 000 справжніх волонтерів, вважають у відомстві.

“Однак відновлення військової потужності Росії в Україні вимагатиме не лише персоналу; Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз”, – констатують розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QweoSriH6U — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2023