Політика

Кремль намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові

29 Січня 2024 08:27
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молдова, рф

Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації Молдови.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW)

На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови в ЄС і Захід.

Директор Другого департаменту країн Співдружності незалежних держав (СНД) Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук, заявив в інтерв’ю кремлівському виданню ТАСС,  опублікованому  28 січня, що Молдова почала “знищувати свій зв’язки” з державами-учасницями СНД і очолюваною Росією організацією СНД в цілому, а також що ходять чутки про те, що Молдова планує покинути СНД до кінця 2024 року. 

Поліщук заявив, що це рішення не принесе користі ні інтересам, ні громадянам Молдови, а також буде невигідним для економіки Молдови. Поліщук також заявив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в “глибокій кризі” і що економічний тиск Молдови на Придністров’я з початку 2024 року “ще більше відтягнув” будь-яке вирішення. Поліщук заявив, що Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров’ям “як посередник і гарант” у врегулюванні. 

28 січня віце-прем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я у форматі 5+2, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

Росія, зокрема, звинуватила Україну в тому, що вона відмовилася від Мінських угод, які в основному заморозили конфлікт після російського вторгнення в 2014 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і Росія, можливо, встановлює інформаційні умови, щоб висунути подібні претензії проти Молдови.

Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх “співвітчизників за кордоном” і “Русского мира” (” Русский мир”) —  концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров’я знаходяться в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров’ї. ISW припустив, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами “русского мира”.


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