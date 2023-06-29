Техно

Космоліт Virgin Galactic здійснив перший комерційний суборбітальний політ

29 Червня 2023 20:21
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Пілотований космоліт SpaceShipTwo (VSS Unity) у четвер здійснив успішну посадку після здійснення першого комерційного суборбітального польоту, повідомила компанія-розробник Virgin Galactic.

Запуск було здійснено з борту двофюзеляжного літака-розгонника WhiteKnightTwo, який вилетів із космопорту “Америка” у штаті Нью-Мексико.

Відстикування космольоту від носія було проведено на висоті 15 км, після чого він піднявся на висоту 85 км.

На борту космольоту перебували шість членів екіпажу – двоє американців та чотири італійці.

Наукова місія, яка мала назву Virtute 1, проводилася під егідою ВПС та Національної дослідницької ради Італії. У ході неї, зокрема, було проведено дослідження щодо впливу мікрогравітації на організм людини.

Командиром корабля був відставний підполковник ВПС США Майк Массучі, який здійснив свій четвертий космічний політ, пілотом – колишній підполковник ВПС Італії Нікола Печілі. До складу екіпажу також входили полковник ВПС Італії Вальтер Вілладеї, який раніше проходив підготовку в НАСА для польоту на МКС як резервний пілот, італійський доктор Анджело Ландольфі, інженер Панталеоні Карлуччі, а також провідний астронавт-інструктор Virgin Galactic Колін Беннетт.

На максимальній висоті екіпаж протягом кількох хвилин перебував у невагомості. Загалом політ космольоту тривав близько години.

Наступний комерційний суборбітальний політ компанія Virgin Galactic планує провести у серпні.


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