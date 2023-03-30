Суспільство

Комісія Мінкульту не змогла потрапити до Лаври

30 Березня 2023 12:11
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церква

Комісію Міністерства культури та інформаційної політики не пустили в приміщення Києво-Печерської Лаври, повідомляє Радіо Свобода.

«З комісією почали сваритися віряни. Представники УПЦ (МП) таки не залишили святиню. Комісія сьогодні мала перевірити дві будівлі. Там кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі – звернуться до поліції», – йдеться у повідомленні.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська Лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити територію святині.


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