Суспільство

Командувач ВМС опублікував відео протиповітряного бою над Одесою
20 Лютого 2025 08:34
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Українські військові моряки вночі над Одесою збили 16 ударних безпілотників Shahed. Відео бойової роботи оприлюднив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

“Росіяни вкотре атакували мирні міста України ударними БпЛА типу Shahed. Дякую воїнам угруповання ВМС ЗС України за 16 знищених “Шахедів”, – написав Неїжпапа.

Для знищення дронів застосовували як важку стрілецьку зброю, так і ракети.

Росія другий день поспіль атакує Одесу ударними дронами. Внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеня важкості.


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