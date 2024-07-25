Суспільство

Командувач Нацгвардії вважає, що через місяць росіяни стануть у оборону
25 Липня 2024 11:21
читать на русском →
війна
Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко / Фото: НГУ

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вважає, що через місяць-півтора російські війська не зможуть вести активні штурми на багатьох напрямках і стануть в оборону.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Загалом ситуацію на фронті він назвав “важкою”.

“Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора – і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку”, – вважає командувач НГУ.

За його словами, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

“Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює – пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни”, – заявив він.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Липня 2024 11:21

Командувач Нацгвардії вважає, що через місяць росіяни стануть у оборону
25 Липня 2024 12:06

У Харкові перейменують три станції метро
25 Липня 2024 11:28

Підготовка до зими: Харків планує закупити газових генераторів і міні-ТЕЦ на 1,7 млрд грн
25 Липня 2024 11:01

Воїни 79 бригади відбили масштабний штурм окупантів (відео)
25 Липня 2024 09:29

Українські правоохоронці знешкодили агентів ФСБ, які готували підпали торгових центрів у Європі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки