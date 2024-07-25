Командувач Нацгвардії вважає, що через місяць росіяни стануть у оборону

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вважає, що через місяць-півтора російські війська не зможуть вести активні штурми на багатьох напрямках і стануть в оборону.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

Загалом ситуацію на фронті він назвав “важкою”.

“Важко. Але ж наступальні можливості противника не безмежні, та й скільки вони зазнають втрат… Я думаю, ще місяць-півтора – і вони не зможуть вести активні штурми на одразу багатьох напрямках і стануть в оборону в будь-якому випадку”, – вважає командувач НГУ.

За його словами, потрібно шукати слабкі місця ворога і обходити сильні.

“Треба адаптуватися, міняти модель управління, ставити задачі: якщо так не працює – пробувати асиметрично. Але кардинально все не зміниш, на все потрібен час, особливо, якщо говорити про системні зміни”, – заявив він.