Колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника Департаменту державних закупівель цього відомства.

Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн, повідомили в СБУ.

За даними слідства, посадовці оборонного відомства організували оборудку на початку березня 2022 року.

Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тис. бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми були привласнені учасниками оборудки.

Товарознавча експертиза, ініційована СБУ встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн.

Більше того, придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Також встановлено, що організатори «схеми» провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.

Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Наразі обидва зловмисники уже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах.

У лютому цього року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, підозрюваного в причетності до закупівель за завищеними цінами.