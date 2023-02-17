Колишній командир 93-ї бригади очолив адміністрацію Чернігова

Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, екс-командира 93-ї механізованої бригади Холодний яр. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Це сталося після того, як мера Чернігова Владислава Атрошенка рішенням суду усунули з посади.

43-річний Брижинський закінчив Харківський інститут танкових військ, командував 93-ю механізованою бригадою Холодний яр з березня 2019 року. З вересня 2022 року – начальник відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступеня та орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Почесний громадянин Чернігова.