Політика

Колишній командир 93-ї бригади очолив адміністрацію Чернігова

17 Лютого 2023 13:39
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кадри, чернігов

Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, екс-командира 93-ї механізованої бригади Холодний яр. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Це сталося після того, як мера Чернігова Владислава Атрошенка рішенням суду усунули з посади.

43-річний Брижинський закінчив Харківський інститут танкових військ, командував 93-ю механізованою бригадою Холодний яр з березня 2019 року. З вересня 2022 року – начальник відділу оперативного управління штабу командування Сухопутних військ.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступеня та орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Почесний громадянин Чернігова.


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